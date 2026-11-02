Stroomstoring in Oud Gastel, herstel verwacht rond kwart voor tien

In Oud Gastel, gemeente Halderberge, is sinds kwart voor zeven vanavond een stroomstoring. De oorzaak is nog onbekend en de netbeheerder verwacht dat het probleem rond kwart voor tien is opgelost.

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De storing in Oud Gastel zorgt ervoor dat een aantal adressen zonder stroom zit. Het exacte aantal getroffen adressen is nog niet bekend. Het postcodegebied dat last heeft van de storing is 4751.

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in deze regio, is bezig met het oplossen van het probleem. Meer informatie over de oorzaak wordt nog onderzocht.