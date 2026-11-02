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Schoorsteenbrand bij koffiebranderij in Nieuwkuijk

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Schoorsteenbrand Nieuwkuijk (foto: Persbureau Heitink).
Schoorsteenbrand Nieuwkuijk (foto: Persbureau Heitink).

Bij een koffiebranderij aan de Looier in Nieuwkuijk is maandagmiddag brand uitgebroken in een schoorsteen. Medewerkers van het bedrijf hebben het vuur geblust. De brandweer heeft nog een controle gedaan. Dat laat een woordvoerder van de brandweer weten. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brand brak uit aan het einde van de middag. De brandweer van Vlijmen en Den Bosch kwamen ter plaatse voor een nacontrole. Brandweerlieden zijn onder meer het dak op gegaan bij de schoorsteen. 

Over eventuele schade is niets bekend. 

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