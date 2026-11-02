Schoorsteenbrand bij koffiebranderij in Nieuwkuijk

Bij een koffiebranderij aan de Looier in Nieuwkuijk is maandagmiddag brand uitgebroken in een schoorsteen. Medewerkers van het bedrijf hebben het vuur geblust. De brandweer heeft nog een controle gedaan. Dat laat een woordvoerder van de brandweer weten.

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