Schietwedstrijden Sint Jorisgilde Heeze leveren Rooijakkers successen op

Dertien leden van het Sint Jorisgilde Heeze hebben zondag meegedaan aan traditionele schietwedstrijden. De familie Rooijakkers behaalde daarbij meerdere podiumplaatsen. De contactdag stond in het teken van samenzijn en oefenen.

Gevonden voor jou

Het Sint Jorisgilde in Heeze organiseerde zondag zijn maandelijkse contactdag. Tijdens deze bijeenkomsten oefenen de leden hun schietvaardigheid en ontmoeten elkaar. De wedstrijden werden gehouden met zowel het groot- als klein gildegeweer op de puist.

De familie Rooijakkers presteerde opvallend goed. Jordi Rooijakkers pakte de eerste plek bij het groot geweer, terwijl Savina Rooijakkers de winst behaalde bij het klein geweer. Ook Alissa Rooijakkers eindigde hoog bij de kleinere categorie.

Uitslagen groot geweer

De wedstrijd bij het groot geweer leverde de volgende top vier op: Jordi Rooijakkers eindigde als eerste, gevolgd door Renno Guitjens, Jan van Lierop en Ad Verest.

Uitslagen klein geweer

Bij het klein geweer won Savina Rooijakkers. Alissa Rooijakkers behaalde de tweede plaats, gevolgd door Jan Bijnen en Jordi Rooijakkers.