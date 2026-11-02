Bosz nieuwe technisch directeur van RKC Waalwijk: 'Blij met vertrouwen'

Sonny Bosz is de nieuwe technisch directeur van RKC Waalwijk. De zoon van PSV-trainer Peter Bosz volgt de naar Vitesse vertrokken Bernard Schuiteman op. "We hebben een goede basis staan en ik zie volop mogelijkheden om ons technisch beleid verder te ontwikkelen.”

Sonny Bosz werkt sinds 2024 in Waalwijk, nu nog als talentscout. Daarvoor werkte hij zes jaar bij Vitesse en drie jaar bij Ajax. Bosz was een belangrijke kandidaat om de nieuwe technisch directeur te worden, maar de club sprak met meer kandidaten. Op inhoudelijk en persoonlijk vlak bleek Bosz uiteindelijk het meest geschikt.

Algemeen directeur Rob de Groot is blij met de intensievere samenwerking met Bosz: “Na het vertrek van Bernard hebben we bewust de tijd genomen om met verschillende kandidaten in gesprek te gaan. Daarbij hebben we nadrukkelijk verder gekeken dan onze eigen organisatie. Uiteindelijk zijn we tot de overtuiging gekomen dat Sonny voor RKC Waalwijk de beste kandidaat is voor deze belangrijke functie."

Bosz ziet zijn nieuwe functie als een mooie nieuwe stap in zijn loopbaan: “Ik ben ontzettend blij met het vertrouwen dat RKC Waalwijk in mij uitspreekt. De afgelopen jaren heb ik de club leren kennen als een warme en ambitieuze organisatie, waar mensen op een prettige en betrokken manier met elkaar samenwerken. We hebben een goede basis staan en ik zie volop mogelijkheden om ons technisch beleid verder te ontwikkelen.”

Als technisch directeur wordt Bosz eindverantwoordelijk voor het technische beleid van de club en vormt hij samen met algemeen directeur Rob de Groot de directie van RKC Waalwijk. Bosz treedt per 1 november 2026 officieel aan als technisch directeur. De Waalwijkers gaan op zoek naar een nieuwe hoofdscout.