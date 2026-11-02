Sonny Bosz nieuwe technisch directeur RKC Waalwijk

Sonny Bosz is benoemd tot technisch directeur van RKC Waalwijk. Hij volgt Bernard Schuiteman op en treedt per 1 november officieel aan. Bosz werkte sinds 2024 als hoofdscout bij de club en heeft veel ervaring in het betaald voetbal.

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RKC Waalwijk heeft na het vertrek van Bernard Schuiteman een uitgebreide selectieprocedure doorlopen. Uiteindelijk is gekozen voor Sonny Bosz, die zowel op inhoudelijk als persoonlijk vlak als de meest geschikte kandidaat werd beoordeeld. Bosz heeft de club de afgelopen jaren goed leren kennen en een belangrijke bijdrage geleverd aan het technische beleid.

Voor zijn komst naar RKC Waalwijk werkte Bosz zes jaar bij Vitesse en drie jaar bij Ajax, beide in de scouting. Bij RKC begon hij in 2024 als hoofdscout en was hij betrokken bij de samenstelling van de spelersselectie. Met zijn ervaring en netwerk wordt hij nu eindverantwoordelijk voor het technische beleid van de Waalwijkse club.

Nieuwe rol en ambities

De benoeming van Bosz betekent een nieuwe stap in zijn carrière. Hij ziet volop mogelijkheden om het technisch beleid van RKC verder te ontwikkelen. Zijn werkzaamheden als hoofdscout hebben hem een goed beeld gegeven van de organisatie en de sportieve ambities van de club.

Bosz vormt samen met algemeen directeur Rob de Groot de directie van RKC Waalwijk. Zijn functie als hoofdscout komt nu vacant. De club gaat op zoek naar een vervanger om deze positie binnen de technische organisatie in te vullen.

Met de benoeming van Sonny Bosz kiest RKC Waalwijk voor continuïteit en verdere ontwikkeling binnen de club. Vanaf 1 november 2026 zal hij officieel aan de slag gaan als technisch directeur.