PSV Vrouwen wint ruim van sc Heerenveen

PSV Vrouwen heeft een ruime overwinning geboekt in de Vrouwen Eredivisie. Het team versloeg sc Heerenveen met 5-3 en had vijf verschillende doelpuntenmakers. Door deze zege loopt PSV in op FC Twente, dat eerder verloor van Ajax.

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De wedstrijd begon met aanvallend spel van PSV, waarbij Shanice van de Sanden haar teamgenoten meerdere keren in kansrijke posities bracht. Ondanks de druk op de defensie van sc Heerenveen, wist de tegenstander onverwacht de openingstreffer te maken. Kort voor rust bracht Liz Rijsbergen PSV weer op gelijke hoogte.

Direct na de pauze zette Lore Jacobs PSV op voorsprong met een prachtig schot in de kruising. Jacobs leverde daarna een assist bij de 3-1, die werd binnengekopt door Sisca Folkertsma na een corner. Hoewel sc Heerenveen het verschil nog verkleinde, maakte Chimera Ripa er snel 4-2 van met een lastig schot vanuit een hoek.

In de slotfase bepaalde Melanie Bross de eindstand op 5-3. De back scoorde haar eerste doelpunt van het seizoen, waarbij ze profiteerde van een corner. PSV pakte met deze overwinning belangrijke punten om dichter bij FC Twente te komen, dat eerder dit weekend verloor.

De overwinning toont de kracht van de ploeg uit Eindhoven, met vijf verschillende speelsters die het net wisten te vinden. Het team blijft daarmee volop meestrijden in de strijd om de bovenste plekken in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie.