Tilburgse begraafplaats verandert in zee van licht: 'Voor mij is hij alles'

Veel begraafplaatsen veranderen deze maandagavond in een zee van licht. Op Allerzielen, de dag waarop mensen hun overleden dierbaren herdenken, bezoeken verschillende nabestaanden bijvoorbeeld het Afscheidspark in Tilburg.

"Ik ben papa's kleine meisje en wil hem altijd eren, maakt niet uit op welke manier of op welke dag", zegt Ginetti Frans over haar overleden vader. "Ook al is hij lang overleden, voor mij is hij alles." Ze gaat elk jaar met Allerzielen terug naar de begraafplaats. "Ik ben wel echt een kartrekker." Ginetti zet deze keer extra kaartjes neer. "Zodat als de zon ondergaat, hier nog een lichtje brandt voor hem."

Ginetti voor het graf van haar vader (foto: Rob van Kaathoven).

Ook een broer en zus bezoeken het graf van hun moeder. Zij overleed op 6 januari dit jaar. "Het is een beetje een beladen dag", vertellen ze 's middags. Later op de avond komen ze terug voor Lichtjesavond. "Dat zal vooral emotioneel zijn", voorspellen ze.

Broer en zus bezochten het graf van hun moeder (foto: Rob van Kaathoven).

Herinneringen

Ook Cees, de man van Aimée Fouchier, heeft een plek in het Afscheidspark. Hij ligt daar sinds 2013 begraven. "Het is nog altijd een fijne plek om even samen met hem te zijn", vertelt Aimée. Op zulke momenten denkt ze terug aan hoe lief en vrolijk hij was. "En dat het heel mooi is geweest wat we hebben gehad." Ze verzorgt de plantjes en bloemen, steekt een kaarsje aan en praat tegen hem. Hoewel ze haar leven weer heeft opgepakt, blijven de herinneringen. "Het was toch de mooiste tijd van mijn leven."

Aimee voor het graf van haar man (foto: Rob van Kaathoven).

Houvast

Mevrouw Schols bezoekt het graf van haar man Tjeu iedere dag. Hij overleed vier jaar geleden. "Of het nou slecht weer is of niet, ik wil elke dag naar hem toe. Het is net alsof ik naar hem toe word getrokken. Het geeft me houvast." Haar man kreeg plotseling een hartstilstand terwijl hij met haar in gesprek was. "Hij is in één keer weggeglipt", vertelt ze. Op Allerzielen steekt ze een extra kaarsje aan bij zijn graf. Als ze weer naar huis gaat, neemt ze afscheid met de woorden: "Tot zo."