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Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Oud Gastel
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De stroomstoring in Oud Gastel is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten sinds acht minuten over negen zonder stroom. De storing duurde vijftig minuten.
De storing begon vanavond om acht minuten over negen en trof minder dan 25 adressen in Oud Gastel, een kern binnen de gemeente Halderberge. De oorzaak van de storing is nog niet bekend en wordt onderzocht.
Volgens de netbeheerder was de storing naar verwachting voor drie kwartier later opgelost. Uiteindelijk kwam de stroom om twee minuten voor tien weer terug.
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