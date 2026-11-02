Werkzaamheden elektriciteitsnet Heivelden en Heuveleind in Best

Vanaf 9 november worden in Best werkzaamheden uitgevoerd aan het elektriciteitsnet. Het gaat om twee routes in de buurten Heivelden en Heuveleind. Hierbij worden nieuwe kabels aangelegd en verbindingen gemaakt tussen netstations. De werkzaamheden duren tot medio december.

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Enexis Netbeheer breidt het elektriciteitsnet in Best uit. Daarom starten op 9 november werkzaamheden in de omgeving van de Heikantweg en Kuiltjeshei. Er wordt gewerkt op twee routes: de eerste route loopt langs onder meer de Heikantpad en Rendierhei. De tweede route ligt tussen de Kuiltjeshei en Vliegheuvel.

Tijdens de werkzaamheden worden nieuwe elektriciteitskabels aangelegd. Dit gebeurt soms via een open sleuf, waarbij de grond wordt opengegraven. Op andere plekken wordt gebruik gemaakt van gestuurde boringen. Hierbij gaat de kabel ondergronds zonder dat er op grote schaal gegraven hoeft te worden.

Tijdelijk minder groen

Bij de ruimte van Enexis aan de Kuiltjeshei wordt tijdelijk beplanting verwijderd om ruimte te maken voor het werk. De bedoeling is dat deze beplanting in het eerstvolgende plantseizoen wordt hersteld. Ook bij het beginpunt van gestuurde boringen kunnen struiken tijdelijk worden weggehaald.

Verkeershinder en bereikbaarheid

Omwonenden en bezoekers moeten rekening houden met verkeershinder tijdens de werkzaamheden. Er worden afzettingen en verkeersborden geplaatst en waar nodig tijdelijke parkeerverboden ingesteld. De borden voor parkeerverboden worden minimaal 72 uur van tevoren geplaatst. Het winkelcentrum Heivelden blijft bereikbaar, maar bij de Zweefheuvel is omrijden via de andere kant nodig.

Langs de Heikantweg wordt een deel van de groenstrook opengegraven. Ook speelplaatsen en speeltoestellen in de omgeving kunnen tijdelijk minder goed bereikbaar zijn.

Planning en voortgang

De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met medio december, afhankelijk van de voortgang en eventuele onverwachte omstandigheden. Enexis informeert direct omwonenden vooraf over de exacte planning en uitvoering.