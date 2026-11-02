Twee miljoen voor mensen die 2,30 euro verdienen, wordt Bolle Jos verlinkt?

Maandag gonst onder inwoners van Sierra Leone het bericht dat een miljoenenbedrag is uitgeloofd voor de gouden tip over Bolle Jos. Het OM maakte bekend dat de beloning voor de tip die leidt tot de aanhouding van de drugsbaron wordt vertienvoudigd van twee ton naar twee miljoen euro. Inwoners van het Afrikaanse land kunnen zich de hoogte van het bedrag nauwelijks voorstellen

NOS Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Vaststaat dat twee miljoen euro zeker in Sierra Leone heel veel geld is. Ter vergelijking: een leraar verdient per dag zestig leones, wat neerkomt op 2,30 euro. En voor inwoners van het door armoede geteisterde land is zo'n lerarensalaris al een hoog bedrag, dat velen van hen niet eens verdienen. Bronnen van de NOS reageren vol ongeloof op het nieuws. Zij kunnen zich de hoogte van het bedrag nauwelijks voorstellen, en in theorie zou het dan ook kunnen leiden tot tips van Sierra Leoners over de reis- of verblijfgegevens van de veroordeelde drugscrimineel. Enorm risico

Daarbij moet wel de voetnoot worden geplaatst dat maar heel weinig mensen dit soort informatie over Jos Leijdekkers uit Prinsenbeek hebben: zelfs mensen op hoog niveau weten niet waar hij is en hoe hij zich verplaatst.

Wel komt de politie met een campagne op sociale media in Sierra Leone en omringende landen. Daarin worden mensen die iets weten over Leijdekkers' verblijfs- of reisgegevens opgeroepen zich te melden. Justitieminister Van Weel zegt dat "we de verleiding groter willen maken voor de gouden tip". Het delen van informatie is een enorm risico. Zou de piloot van een vliegtuig of een kapitein van een schip waarmee hij reist, zwichten voor het geld, riskeren het enorme criminele netwerk van Leijdekkers achter zich aan te krijgen. Hij of zij moet dan huis en haard achterlaten, want ongemerkt met twee miljoen euro door het leven gaan, is een uitdaging in West-Afrika.

Een bericht op de Facebookpagina van een lokale krant in Sierra Leone

Dat Leijdekkers nog vrij rondloopt, heeft alles te maken met de hoge kringen waarin hij zich bevindt. De veroordeelde drugscrimineel gaat naar verluidt om met president Bio van Sierra Leone, zou getrouwd zijn met diens dochter en banden hebben met het hoofd van de immigratiedienst van het land en de baas van de antidrugsbrigade. Van Weel hoopt dat mensen uit de nabije omgeving van de crimineel worden geprikkeld door het verhoogde tipbedrag. Maar het is de vraag of dit interessant voor deze mensen is; zijn kring is niet groot en degenen die nauw met Leijdekkers omgaan, zijn dankzij hem vermogend geworden. En ook zij lopen een enorm risico als zij snitchen (klikken). In oktober heeft de Europese Commissie betalingen voor begrotingssteun aan Sierra Leone stopgezet, om het land onder druk te zetten. Maar voor de gewone Sierra Leoner, die door dit soort maatregelen geraakt wordt, is het gevaarlijk om in opstand te komen, en al helemaal om iets over Leijdekkers te zeggen. Alle verhalen over Bolle Jos lees je in ons dossier.