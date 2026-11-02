Politie schrikt van hennepkwekerij naast kinderkamer: 'Onbegrijpelijk'

Maar liefst 611 hennepplanten heeft de politie op 20 oktober gevonden in een huis in Waalre. Een van de ruimtes met hennep, ook wel 'kweekruimte', zat direct naast een kinderkamer. De politie noemt het maandag 'onbegrijpelijk' en waarschuwt voor de gevaren.

"De veiligheid van een kind mag nooit op het spel worden gezet", schrijft de politie van Veldhoven en Waalre maandag in een bericht op Instagram.

De politie plaats het bericht na de vondst van ruim zeshonderd hennepplanten. Agenten hadden een vermoeden dat er een illegale kwekerij zat in het huis in Waalre. Dat bleek te kloppen. De schrik werd nog groter: naast een kweekruimte zat een kinderkamer. "Daar kunnen we met ons hoofd niet bij."

Kortsluiting en brandgevaar

Een hennepkwekerij brengt risico's met zich mee en kan dus gevaarlijk zijn. Denk onder meer aan kortsluiting, gevaarlijke elektrische installaties en brandgevaar. "Dat deze gevaren zich direct naast een ruimte bevinden waar een kind hoort te kunnen slapen en spelen, vinden wij onbegrijpelijk."

De politie roept mensen daarom op om zich te melden bij het regelmatig ruiken van een sterke hennepgeur. Ook kunnen zoemende geluiden of verdachte dingen bij een huis redenen zijn om (anoniem) melding te maken.