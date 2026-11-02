Mathieu van der Poel verkozen tot beste wielrenner van het jaar

Mathieu van der Poel is maandagavond op het Wielergala verkozen tot de beste Nederlandse wielrenner van 2026. Het is voor de vijfde keer dat hij deze titel wint. De Brabantse wielrenner won afgelopen seizoen onder meer twee Tour-etappes en het WK veldrijden.

Van der Poel (31) won verrassend de slotetappe in de Tour de France. Na een demarrage met Tadej Pogacar op de Montmartre bleef hij het peloton nét voor op de Champs-Élysées. De wielrenner won ook heuvelachtige negende rit naar Ussel.

Hij won Omloop het Nieuwsblad en zegevierde in de E3 Saxo Classic na een lange solo. In de Ronde van Luxemburg reed hij in zijn eentje maar liefst 176 kilometer lang voor het peloton uit en won hij. In Tirreno-Adriatico pakte hij twee etappes en bij de Ronde van Vlaanderen werd hij tweede.

'VDP' werd derde op het WK wielrennen en tweede in de wereldbekerwedstrijd mountainbiken in Les Gets. In Hulst pakte hij zijn achtste wereldtitel met het veldrijden.

De wielrenner was niet aanwezig in Utrecht en kon zijn prijs daarom niet zelf in ontvangst nemen. Hij bedankte het publiek en de stemmers met een videoboodschap.

Baanwielrenner Harrie Lavreysen uit Luyksgestel greep ondanks zijn drie wereldtitels op het WK in China naast de prijs. Vorig jaar won hij wel van Van der Poel.