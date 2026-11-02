TOP Oss verliest met 2-0 van Heracles Almelo

TOP Oss heeft maandagavond met 2-0 verloren bij Heracles Almelo in het Asito Stadion. De thuisploeg kwam al vroeg op voorsprong en maakte het verschil definitief in blessuretijd. Ondanks enkele kansen slaagde TOP Oss er niet in om te scoren.

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De wedstrijd begon ongelukkig voor TOP Oss. Al na tien minuten kwam Heracles Almelo op voorsprong door een eigen doelpunt van Lars Mol. Hij probeerde een strakke voorzet weg te werken, maar de bal belandde achter doelman Norbert Havekotte. Vier minuten later was Heracles opnieuw gevaarlijk, maar Havekotte wist een schot van N'Djoli knap te keren.

TOP Oss kwam in de eerste helft een keer gevaarlijk door via een snelle omschakeling, maar die aanval leverde geen kans op. Na de rust ging de ploeg uit Oss op zoek naar de gelijkmaker en kreeg in de 58e minuut een grote mogelijkheid. Lars Mol kwam in een scrimmage vrij voor het doel, maar zijn schot werd nog aangeraakt en ging naast.

Wissels bij TOP Oss

Om meer druk te zetten bracht trainer Ruud Brood in de tweede helft verschillende wissels. In de 64e minuut kwamen Maurilio de Lannoy en Andy Visser binnen de lijnen. Tien minuten later werd Lars Mol vervangen door Siriné Doucouré. In de slotfase kwamen Maxim Mariani en Milo Horemans in het veld voor Julian Kuijpers en Ilounga Pata.

Heracles Almelo sloeg in blessuretijd opnieuw toe. In de tweede minuut van de extra tijd maakte de thuisploeg het definitief 2-0. Met lege handen keerde TOP Oss terug naar Brabant na een teleurstellende avond in Almelo.