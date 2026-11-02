Drie aanhoudingen na ruzie en aanrijding in Valkenswaard

Een auto zou maandagavond zijn ingereden op meerdere personen na een ruzie aan de Kardinaal de Jongstraat in Valkenswaard. Ook zijn mogelijk schoten gelost. Twee mensen zijn gewond geraakt. Drie verdachten zijn later aangehouden in Waalre, meldt de politie.

De melding kwam rond kwart over negen binnen bij de politie. Een auto is op 'meerdere personen' ingereden, laat een politiewoordvoerder weten. Een man raakte gewond en is met een ambulance naar een ziekenhuis is gebracht.

De auto reed vervolgens weg. De politie wist het voertuig vlak na de ruzie staande te houden aan de Gildebosweg in Waalre. Daar zijn drie verdachten opgepakt. Eén van hen is ook gewond.

De Kardinaal de Jongstraat was afgezet voor onderzoek. De politie heeft sporen veiliggesteld en ging op zoek naar eventuele kogelhulzen. Uit onderzoek moet nog blijken of er daadwerkelijk is geschoten.

Ook lagen er bloed en glasscherven op straat. Het glas was van de achterruit van de auto van de verdachten.