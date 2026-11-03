Auto belandt op de kop in de sloot na botsing met vrachtwagen op de N69

Een auto en een vrachtwagen zijn maandagnacht rond vijf uur op elkaar gebotst op de N69 tussen Valkenswaard en Dommelen. Na de botsing eindigde de auto op de kop in de sloot naast de weg. Er vielen geen gewonden.

Het ging mis bij de invoegstrook in Valkenswaard richting Veldhoven. Daar raakten beide voertuigen elkaar tijdens het invoegen. Na de botsing wist de bestuurder van de auto, die in de sloot aan de andere kant van de weg was beland, zelfstandig uit de wagen te komen. Hij is nagekeken in de ambulance maar mankeerde verder niets.

De vrachtwagen heeft schade aan de voorkant. De N69 was na het ongeval dicht. De politie doet onderzoek.