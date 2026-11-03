Nachtelijke ontploffing 'met grote explosieve kracht' bij huis Eindhoven

Bij een huis aan de Allersma in Eindhoven is maandagnacht een stuk illegaal vuurwerk met "grote explosieve kracht" ontploft. Dat meldt de politie. Er werd ook brandbare vloeistof gebruikt. De politie onderzoekt of de ontploffing te maken heeft met eerdere vernielingen aan het huis. Er raakte niemand gewond.

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De buurt werd rond kwart voor drie opgeschrikt door een harde klap. Er ontstond een klein brandje, dat snel werd geblust. Bij de explosie is een brievenbus beschadigd geraakt. Ook op een muur zijn sporen van de ontploffing te zien.

De politie roept getuigen op zich te melden en doet onderzoek naar de explosie. Eerdere vernielingen

Op 7 oktober werd ook zwaar vuurwerk naar het huis gegooid. Het is onduidelijk of dat vuurwerk toen schade heeft aangericht. Enkele dagen daarvoor werden ook al vernielingen aangericht, meldt de politie. De politie onderzoekt of de zaken iets met elkaar te maken hebben.