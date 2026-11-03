Stroomstoring in Berghem: herstel verwacht rond tien uur

In Berghem zijn sinds vanochtend vroeg minder dan 25 adressen zonder stroom door een storing. De storing begon rond kwart voor zeven en de netbeheerder verwacht dat deze rond elf uur opgelost is.

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De stroomstoring in Berghem treft postcodegebied 5351. De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de stroomvoorziening, onderzoekt nog wat de oorzaak van de storing is.

De storing begon om kwart voor zeven en duurt naar verwachting tot ongeveer elf uur. Het gaat om minder dan 25 adressen in de gemeente Oss.