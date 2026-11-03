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Zwaargewonde man in huis in Drunen, slachtoffer hevig bloedend gevonden

Aangepast
Zwaargewonde man gevonden in woning in Drunen, politie doet onderzoek (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).
Zwaargewonde man gevonden in woning in Drunen, politie doet onderzoek (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).

In een huis aan de Van Speijkstraat in Drunen is dinsdagochtend een zwaargewonde man gevonden. Hij bloedde hevig en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er in de woning is gebeurd.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Buurtbewoners sloegen rond zeven uur dinsdagochtend alarm. Meerdere hulpdiensten kwamen naar het huis, waaronder de politie en ambulancepersoneel.

In het huis werd een zwaargewonde man gevonden die veel bloed verloor. Ambulancepersoneel behandelde hem ter plaatse. Daarna werd hij met spoed en onder begeleiding van de politie naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog onduidelijk hoe de man gewond is geraakt. De technische recherche gaat onderzoek doen in de woning om te achterhalen wat er precies is gebeurd.

  • Zwaargewonde man gevonden in woning in Drunen, politie doet onderzoek (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).
    Zwaargewonde man gevonden in woning in Drunen, politie doet onderzoek (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).
  • Zwaargewonde man gevonden in woning in Drunen, politie doet onderzoek (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).
  • Zwaargewonde man gevonden in woning in Drunen, politie doet onderzoek (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).
  • Zwaargewonde man gevonden in woning in Drunen, politie doet onderzoek (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).
  • Zwaargewonde man gevonden in woning in Drunen, politie doet onderzoek (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).
  • Zwaargewonde man gevonden in woning in Drunen, politie doet onderzoek (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).
  • Zwaargewonde man gevonden in woning in Drunen, politie doet onderzoek (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).
  • Zwaargewonde man gevonden in woning in Drunen, politie doet onderzoek (foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink).

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