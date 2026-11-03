Zwaargewonde man in huis in Drunen, slachtoffer hevig bloedend gevonden

In een huis aan de Van Speijkstraat in Drunen is dinsdagochtend een zwaargewonde man gevonden. Hij bloedde hevig en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er in de woning is gebeurd.

In het huis werd een zwaargewonde man gevonden die veel bloed verloor. Ambulancepersoneel behandelde hem ter plaatse. Daarna werd hij met spoed en onder begeleiding van de politie naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog onduidelijk hoe de man gewond is geraakt. De technische recherche gaat onderzoek doen in de woning om te achterhalen wat er precies is gebeurd.