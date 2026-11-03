Politie vindt mogelijk iets gevaarlijks bij huis, EOD ingeschakeld

Een mogelijk gevaarlijk voorwerp is dinsdag gevonden bij een woning aan de Waalstraat in Bergen op Zoom. De politie vertrouwt de vondst niet en heeft daarom de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld.

Wat er precies bij de woning is gevonden, is dinsdagochtend rond negen uur nog niet duidelijk. Volgens een politiewoordvoerder hebben agenten iets aangetroffen waarvan ze vermoeden dat het gevaarlijk kan zijn. Daarom is besloten de EOD in te schakelen. Die is onderweg om de situatie te onderzoeken.

Uit voorzorg heeft de politie de Waalstraat afgesloten. Hoe lang de afsluiting gaat duren, is nog niet bekend.