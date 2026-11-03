Verdacht voorwerp bij huis in Bergen op Zoom blijkt geen explosief

Bij de voordeur een huis aan de Waalstraat in Bergen op Zoom is dinsdagochtend een verdacht voorwerp gevonden. De politie vertrouwde de vondst niet en schakelde de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in. Rond het middaguur meldt de politie dat het niet om een explosief gaat.

De EOD werd ingeschakeld, omdat het om een explosief leek te gaan. Dat bleek na onderzoek niet het geval. Wat er wel bij de voordeur is neergelegd, kan de politie niet zeggen. Volgens een woordvoerder was er geen gevaar voor de omgeving. De politie gaat er wel vanuit dat het voorwerp met een doel bij het huis is geplaatst.

Ook de brandweer en ambulance kwamen uit voorzorg naar de straat. De Waalstraat werd een tijd lang afgesloten. Rond het middaguur is het onderzoek van de EOD afgerond en is de straat vrijgegeven.

De politie is nog wel bezig met buurtonderzoek en wil achterhalen waarom het voorwerp bij het huis is neergelegd.