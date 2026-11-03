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Verdacht voorwerp bij huis in Bergen op Zoom blijkt geen explosief

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De Explosieve Opruimingsdienst kwam naar het huis (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
De Explosieve Opruimingsdienst kwam naar het huis (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).

Bij de voordeur een huis aan de Waalstraat in Bergen op Zoom is dinsdagochtend een verdacht voorwerp gevonden. De politie vertrouwde de vondst niet en schakelde de  Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in. Rond het middaguur meldt de politie dat het niet om een explosief gaat.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De EOD werd ingeschakeld, omdat het om een explosief leek te gaan. Dat bleek na onderzoek niet het geval. Wat er wel bij de voordeur is neergelegd, kan de politie niet zeggen. Volgens een woordvoerder was er geen gevaar voor de omgeving. De politie gaat er wel vanuit dat het voorwerp met een doel bij het huis is geplaatst.

Ook de brandweer en ambulance kwamen uit voorzorg naar de straat. De Waalstraat werd een tijd lang afgesloten. Rond het middaguur is het onderzoek van de EOD afgerond en is de straat vrijgegeven.

De politie is nog wel bezig met buurtonderzoek en wil achterhalen waarom het voorwerp bij het huis is neergelegd. 

  • Rond het middaguur bleek het niet om een explosief te gaan (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
    Rond het middaguur bleek het niet om een explosief te gaan (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
  • Politie vindt mogelijk iets gevaarlijks bij huis, EOD ingeschakeld (foto: Christian Traets / Persbureau Heitink).o:

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