Kinderen zonder toestemming rechter uit huis geplaatst door Veilig Thuis

Veilig Thuis West-Brabant heeft drie kinderen ondergebracht op een geheime locatie, maar deed dat zonder de benodigde instemming van de rechter. Dat vindt de rechtbank in Breda onacceptabel, meldt dagblad Trouw maandagavond.

De drie kinderen werden in augustus door Veilig Thuis West-Brabant ondergebracht in een vakantiehuisje, schrijft de krant. Volgens de Bredase rechtbank lijkt het erop dat de kinderen door Veilig Thuis aan het ouderlijk gezag zijn onttrokken. De rechter noemt dat "zeer zorgelijk en onacceptabel", meldt Trouw.

Telefoontje naar medewerkers Veilig Thuis

Een kind mag alleen op een geheime locatie worden vastgehouden met toestemming van de rechtbank. Als ouders zelf beslissen dat het beter is dat hun kind tijdelijk ergens anders woont, is zo’n gang naar de rechter niet nodig.

De moeder zou volgens haar advocaat "op enig moment" hebben ingestemd. Maar volgens haar advocaat kreeg zij te horen dat haar kinderen zelf niet naar huis wilden, terwijl dat niet klopte. Ook zou de moeder na de uithuisplaatsing in een telefoontje bij medewerkers van Veilig Thuis hebben aangegeven dat ze haar kinderen terugwilde.

De medewerkers vertelden de vrouw toen dat haar kinderen nog zeker twee weken niet terug zouden komen. De rechtbank vindt dat Veilig Thuis de kinderen na dat telefoontje terug naar huis had moeten laten gaan, of goedkeuring van de rechter had moeten regelen. Pas vier dagen na het telefoontje regelde Veilig Thuis toestemming van de rechter.

'Uiterst serieus'

Veilig Thuis West-Brabant stelt de uitspraak van de rechter "uiterst serieus" te nemen en "altijd" te reflecteren op haar eigen rol. Vanwege de privacy wil de organisatie niet ingaan op de gemaakte afwegingen, meldt Trouw.



De zaak kwam naar boven tijdens onderzoek van journalistiek platform Investico en Trouw. De kinderen (met leeftijden van rond de 10 jaar) werden door Veilig Thuis opgehaald vanwege een ernstige verdenking van mishandeling door hun stiefvader.