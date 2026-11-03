Veteranen uit Loon op Zand bijeen in Tilburg voor jaarlijkse Veteranendag

In Tilburg is zaterdag de Regionale Veteranendag gehouden. Veteranen uit Hart van Brabant kwamen samen om ervaringen te delen en stil te staan bij hun inzet voor vrede en veiligheid. Burgemeester Davy Jansen en generaal Nico Tak waren ook aanwezig.

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De bijeenkomst vond plaats op zaterdag 31 oktober en werd georganiseerd door de gemeente Tilburg en Stichting Veteranen Hart van Brabant. Burgemeester Davy Jansen was samen met veteranen uit onder andere Loon op Zand aanwezig om de dag mee te maken.

Na het openingswoord van stichtingsvoorzitter Jan de Bruijn en burgemeester Fleur Gräper gaf generaal Nico Tak een presentatie over geopolitieke ontwikkelingen. Hij deelde inzichten vanuit zijn ervaring bij Defensie en de NAVO, en zijn huidige rol als strategisch adviseur. Tijdens zijn verhaal werd de vraag gesteld hoe de samenleving zich kan voorbereiden op actuele uitdagingen.

Foto en lunch

Na de presentatie vond een fotomoment plaats, waarbij de veteranen met hun burgemeester op de foto gingen. Tijdens de lunch konden de aanwezigen herinneringen ophalen en ervaringen uitwisselen. Volgens de organisatie zijn juist die ontmoetingen belangrijk voor de onderlinge verbondenheid.

In Loon op Zand is er afgelopen jaar extra aandacht geweest voor de erkenning van de lokale veteranen. De gemeente telt 136 veteranen, van jonge twintigers tot een veteraan van 99 jaar. Het thuisfront speelt daarbij ook een belangrijke rol, omdat de impact van missies vaak lang voelbaar blijft.

De bijeenkomst in Tilburg staat niet alleen in het teken van Veteranendag, maar benadrukt het belang van waardering voor veteranen, het hele jaar door.