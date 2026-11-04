Nordin werkte ooit in de bouw, maar is nu militair brandweerman

Een brand blussen op een militaire vliegbasis is al bijzonder werk, maar Nordin doet meer dan dat. Hij kan als militair brandweerman ook worden uitgezonden naar gebieden waar gevochten wordt om daar slachtoffers te bevrijden en hulp te verlenen. "Waar andere mensen een stap terug doen, gaan wij nog een stapje verder."

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Sergeant Nordin werkt als militair brandweerman op vliegbasis Woensdrecht. Daar is hij als bevelvoerder verantwoordelijk voor een brandweerploeg. Zijn belangrijkste taak is het verzorgen van de brandveiligheid op de basis en bij het vliegverkeer. Maar het werk van de militaire brandweer houdt niet op bij de hekken van de vliegbasis. "We gaan ook mee naar gebieden waar Nederlandse militaire vliegtuigen worden ingezet", vertelt hij. Daar kunnen de brandweerlieden terechtkomen in gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld in gebieden waar gevochten wordt.

Verborgen Helden In de serie Verborgen Helden brengen we mensen met een bijzonder en maatschappelijk belangrijk beroep in beeld, zoals een specialistische militair, een politiehondengeleider, een kinderverpleegkundige, een gevangenismedewerker en een militaire brandweerman, zoals Nordin.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Youtube te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

Slachtoffers bevrijden

Om zich daarop voor te bereiden, oefent Nordin regelmatig met zijn collega's. Tijdens een van die oefeningen wordt een aanval op een groep militaire voertuigen nagebootst. De voertuigen zijn beschoten en op elkaar gebotst. Er liggen slachtoffers die hulp nodig hebben. De brandweer werkt daarbij samen met militaire hulpverleners. "Ze bekijken wie er als eerste hulp nodig heeft", vertelt Nordin. Vervolgens proberen de brandweerlieden mensen te bevrijden die onder of tussen de voertuigen bekneld zitten. Daarvoor gebruiken ze speciaal gereedschap.

"Deze handelingen voeren we eigenlijk ook uit als iemand op de snelweg bekneld komt te zitten", legt Nordin uit. Maar in dit geval oefenen de brandweerlieden voor situaties in vijandelijk gebied. "Waar andere mensen een stap terug doen, gaan wij nog een stapje verder." Blijven oefenen

Volgens instructeur Erik-Jan zijn zulke oefeningen belangrijk. "Als wij als brandweer op uitzending gaan, moeten we ook kunnen samenwerken met andere krijgsmachtdelen." Bovendien zijn de omstandigheden anders dan in Nederland. "We hebben soms te maken met andere risico's. Bovendien kunnen we niet al ons gereedschap meenemen dat we hier in Nederland gewend zijn." Erik-Jan weet uit eigen ervaring hoe belangrijk die voorbereiding is. Hij is zelf op uitzending geweest en heeft vergelijkbare situaties meegemaakt. "Dat onderstreept alleen maar het belang dat we dit blijven oefenen."

Oefening van de militaire brandweer (foto: Verborgen Helden).