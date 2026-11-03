Tijdelijke woonunit toegestaan in Beers

De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit in Beers. Het besluit is op 29 oktober genomen en geldt voor een locatie aan de Keizerstraat.

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De vergunning betreft een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan. Het plaatsen van de tijdelijke woonunit zal plaatsvinden op Keizerstraat 10 in Beers. Het besluit is definitief en op bezwaarprocedures heeft dit geen directe invloed.