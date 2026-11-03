Pakjesbootdagen komen naar Grave van 15 tot en met 18 november

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor de Pakjesbootdagen in Grave. Het evenement vindt plaats van 15 tot en met 18 november 2026 aan de Maaskade.

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De Pakjesbootdagen brengen een feestelijke sfeer naar Grave, waarbij de Maaskade het centrale punt is. De vergunning is op 29 oktober 2026 goedgekeurd door het gemeentebestuur. Tijdens het evenement zijn er diverse activiteiten gepland die bezoekers kunnen beleven.