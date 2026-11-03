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Gehandicaptenparkeerplaats aangewezen op Van Coothplein in Grave
Op het Van Coothplein in Grave is een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aangewezen. Dit is bedoeld voor een bewoner met een gehandicaptenparkeerkaart, die door fysieke beperkingen dichtbij de woning moet kunnen parkeren.
De parkeerdruk op het Van Coothplein maakt het lastig om altijd een plek te vinden, wat problematisch is voor iemand met een handicap. Met dit besluit wordt een parkeerplaats op kenteken gereserveerd en voorzien van een verkeersbord. Hierdoor kan de bewoner makkelijker deelnemen aan het dagelijkse leven.
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