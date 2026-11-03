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11-11 Viering in Breda krijgt vergunning

De 11-11 Viering op de Grote Markt in Breda heeft een evenementenvergunning gekregen. Het feest vindt plaats op 11 november van één minuut over één ’s middags tot elf uur ’s avonds.

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De 11-11 Viering is een bekend evenement in Breda, georganiseerd door St. Kielegat. Het markeert de start van het carnavalsseizoen. Tijdens de viering komen mensen samen op de Grote Markt om feest te vieren en het nieuwe carnavalsjaar in te luiden.

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