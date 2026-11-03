Advertentie
Intocht Sinterklaas op Veilingkade in Breda op 15 november
De intocht van Sinterklaas in Belcrum, Breda, vindt plaats op 15 november. Het evenement is tussen twaalf uur en vijf uur ’s middags op de Veilingkade.
Sinterklaas wordt feestelijk onthaald aan de Veilingkade in Breda. Op 15 november kunnen bezoekers van twaalf uur tot vijf uur genieten van de activiteiten rondom de intocht. De vergunning hiervoor is op 1 november verleend.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie