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Intocht Sinterklaas op Veilingkade in Breda op 15 november

De intocht van Sinterklaas in Belcrum, Breda, vindt plaats op 15 november. Het evenement is tussen twaalf uur en vijf uur ’s middags op de Veilingkade.

Gevonden voor jou

Sinterklaas wordt feestelijk onthaald aan de Veilingkade in Breda. Op 15 november kunnen bezoekers van twaalf uur tot vijf uur genieten van de activiteiten rondom de intocht. De vergunning hiervoor is op 1 november verleend.

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