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Mobiele kraan mag geplaatst worden aan Karel de Grotelaan in Eindhoven
De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een mobiele kraan of hoogwerker aan de Karel de Grotelaan.
De kraan of hoogwerker mag worden geplaatst bij het adres Karel de Grotelaan 82. De vergunning valt onder het gebruik van openbare ruimte, wat betekent dat tijdelijke objecten zoals containers of steigers hier zijn toegestaan.
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