Navigatie overslaan
Ontdek

Mobiele kraan mag geplaatst worden aan Karel de Grotelaan in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een mobiele kraan of hoogwerker aan de Karel de Grotelaan.

Gevonden voor jou

De kraan of hoogwerker mag worden geplaatst bij het adres Karel de Grotelaan 82. De vergunning valt onder het gebruik van openbare ruimte, wat betekent dat tijdelijke objecten zoals containers of steigers hier zijn toegestaan.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Eindhoven

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.