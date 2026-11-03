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Dakkapel aan Gestelsestraat in Eindhoven mag geplaatst worden

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een dakkapel aan de linkerzijde van een woning aan de Gestelsestraat.

Gevonden voor jou

Het besluit is op 27 oktober 2026 verzonden door het college van burgemeester en wethouders. Het betreft een bouwactiviteit bij een woonhuis. Het besluit is digitaal beschikbaar via de gemeente Eindhoven en ligt ook ter inzage op het stadhuis.

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