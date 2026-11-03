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Container mag geplaatst worden in Adolf van Cortenbachstraat in Eindhoven
Er is toestemming verleend voor het plaatsen van een container aan de Adolf van Cortenbachstraat 93 in Eindhoven. Het besluit is op 29 oktober verzonden.
De container zal worden gebruikt in de openbare ruimte en staat bij één woning. Het gaat om een tijdelijke maatregel waarvoor een officiële vergunning nodig was. Het besluit is genomen door de afdeling Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving.
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