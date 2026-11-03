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Voorgevel winkelpand Hinthamerstraat 127 in Den Bosch wordt aangepast
De voorgevel van een winkelpand aan de Hinthamerstraat 127 in Den Bosch wordt gewijzigd. De omgevingsvergunning is verleend en is direct van kracht.
Het pand ligt in een rijksbeschermd stadsgezicht en is ook een rijksmonument. Voor de aanpassingen aan de gevel zijn daarom specifieke activiteiten aangevraagd, zoals bouwactiviteiten en het slopen van bouwwerken die vallen onder monumentenzorg. Het besluit is op 30 oktober 2026 genomen.
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