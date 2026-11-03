Inwoners Nuenen geven veiligheid een 7,9

Uit de Veiligheidsmonitor 2025 blijkt dat inwoners van Nuenen de veiligheid in hun gemeente beoordelen met een 7,9. De leefbaarheid krijgt een 8,1, een lichte verbetering ten opzichte van vier jaar geleden.

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De Veiligheidsmonitor is een onderzoek dat elke vier jaar wordt uitgevoerd door de gemeente Nuenen. Het doel is inzicht te krijgen in hoe inwoners denken over de veiligheid, hun woonomgeving en de leefbaarheid in hun buurt. Dit jaar was het de vijfde keer dat Nuenen meedeed aan het onderzoek.

De gemeente nodigde 1.756 inwoners uit om de vragenlijst in te vullen. Uiteindelijk vulden 765 mensen deze in, wat neerkomt op een respons van 43,6 procent. Naast deze lokale deelnemers deden ook 46 inwoners mee aan de landelijke Veiligheidsmonitor. De resultaten van Nuenen zijn vergeleken met de landelijke cijfers.

Beoordeling veiligheid en leefbaarheid

Inwoners van Nuenen gaven de veiligheid in hun gemeente een 7,9. Dit cijfer is gelijk aan de uitkomst van de vorige Veiligheidsmonitor in 2021. De leefbaarheid in de gemeente werd beoordeeld met een 8,1. Dit is een lichte stijging ten opzichte van vier jaar geleden, toen dit aspect een 8,0 kreeg.

Het rapport geeft inzicht in hoe inwoners hun directe omgeving ervaren en hoe deze ervaringen zich verhouden tot landelijke trends. De gemeente gebruikt de resultaten om beleid en maatregelen rondom veiligheid en leefbaarheid verder te ontwikkelen.