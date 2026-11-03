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Stroomstoring treft minder dan 25 adressen in Raamsdonksveer

Aangepast

De stroomstoring in Raamsdonksveer is opgelost. Minder dan 25 adressen zaten vanochtend vanaf half tien zonder stroom. De storing duurde twaalf minuten.

Gevonden voor jou

De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De netbeheerder onderzoekt wat er is gebeurd.

Het ging om adressen in postcodegebied 4941 in Raamsdonksveer, dat onderdeel is van de gemeente Geertruidenberg.

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