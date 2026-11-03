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Boxtel wijzigt vergunning voor zonnepark De Renbaan
De gemeente Boxtel heeft de vergunning voor zonnepark De Renbaan aangepast. Het gaat om een tijdelijke vergunning voor een grootschalige installatie met zonnepanelen. De wijziging voegt nieuwe voorschriften toe over financiële zekerheid.
De vergunning was eerder verleend op 9 december 2025 en is op 28 oktober 2026 gewijzigd. De aanpassing is onderdeel van een lopende beroepsprocedure. Het zonnepark wordt aangelegd aan de Esschebaan in Boxtel.
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