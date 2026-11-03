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Veel hulpdiensten naar VDL na ongeluk met schaarlift, slachtoffer bekneld

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Bij VDL Bus & Coach in Valkenswaard is dinsdagochtend iemand met de nek bekneld geraakt tussen een schaarlift en een balk aan het plafond. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. Het is onbekend of het slachtoffer een man of een vrouw is.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een schaarlift is een werkplatform waarmee mensen op hoogte kunnen werken.

Na het ongeluk rukten veel hulpdiensten uit. Ook de brandweer kwam naar het bedrijf, onder meer met een hoogwerker uit Valkenswaard. Er werd een traumahelikopter opgeroepen, maar die landde uiteindelijk niet.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren en hoe het slachtoffer eraan toe is, is nog niet bekend. 

  • Veel hulpdiensten naar VDL na ernstig ongeluk met schaarlift (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
    Veel hulpdiensten naar VDL na ernstig ongeluk met schaarlift (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
  • Veel hulpdiensten naar VDL na ernstig ongeluk met schaarlift (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
  • Veel hulpdiensten naar VDL na ernstig ongeluk met schaarlift (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
  • Veel hulpdiensten naar VDL na ernstig ongeluk met schaarlift (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
  • Veel hulpdiensten naar VDL na ernstig ongeluk met schaarlift (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
  • Veel hulpdiensten naar VDL na ernstig ongeluk met schaarlift (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
  • Veel hulpdiensten naar VDL na ernstig ongeluk met schaarlift (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).
  • Veel hulpdiensten naar VDL na ernstig ongeluk met schaarlift (foto: Rico Vogels / Persbureau Heitink).

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