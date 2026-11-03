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Geertruidenberg reserveert parkeerplaatsen voor laadpalen

De gemeente Geertruidenberg heeft besloten parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen. Dit gebeurt op meerdere locaties in Geertruidenberg en Raamsdonksveer om de laadinfrastructuur te verbeteren.

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Het besluit is onderdeel van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur, die moet bijdragen aan de groei van elektrisch vervoer en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Bij iedere laadpaal worden twee parkeerplaatsen gereserveerd, waarbij in eerste instantie één plaats wordt toegewezen. De locaties zijn bepaald op basis van prognoses en lokaal gebruiksgegevens.

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