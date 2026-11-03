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Gehandicaptenparkeerplaats in Geertruidenberg opgeheven

Een individuele gehandicaptenparkeerplaats aan de Havendijkstraat in Geertruidenberg is opgeheven. Dit besluit is genomen omdat de parkeerplaats niet langer nodig is.

Gevonden voor jou

De opgeheven parkeerplaats was eerder aangevraagd door een bewoner en bevond zich bij huisnummer 2A24. Het verkeersbord en het onderbord met het kenteken van de aanvrager worden verwijderd, waardoor de plek weer beschikbaar is voor algemeen gebruik.

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