Een traditie die blijft: vandaag halen veel Brabanders een hubke

Nog voordat de eerste hubkes over de toonbank gaan, klinkt dinsdag een gebed tussen de broden en de krentenbollen. Pastoor Van Velthoven loopt met een wijwatervat langs de rekken van Bakkerij Snelders in Oosterhout en zegent ruim zestienhonderd broodjes. Pas daarna mogen ze verkocht worden.

Isabel Pijnappels Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Voor bakkerij-eigenaar Annemarieke Snelders hoort het er ieder jaar weer bij. "We hebben er 1639 gebakken. Dat lijkt veel, maar ik ga ervan uit dat ze vandaag allemaal verkocht worden." Op 3 november is het Hubkesdag, de feestdag van de heilige Hubertus. Bij verschillende bakkers in onze provincie worden de broodjes deze dinsdagochtend vroeg gezegend. Volgens de traditie brengen de hubkes bescherming tegen ziekte en kwaad. "Met de zegening worden het pas hubkes", legt pastoor Van Veldhoven uit. "Zegenen betekent het goede toewensen. We bidden voor de bakkers, voor iedereen die hier werkt en voor de mensen die het brood eten."

"En zelfs onze hond krijgt er één. Je weet maar nooit."

Volgens de pastoor gaat de traditie eeuwen terug. Hubertus zou als bisschop een kluizenaar hebben genezen van hondsdolheid door hem een stukje brood te geven. Sindsdien worden de broodjes in zijn naam gezegend: "We geloven dat mensen daar kracht en steun uit mogen putten, naar lichaam én geest."

De pastoor leest een gebed voor tijdens de zegening (foto: Isabel Pijnappels).

Voor veel bezoekers speelt juist de traditie minstens zo'n grote rol als de religieuze betekenis. Bakker Snelders ziet ieder jaar dezelfde gezichten terugkeren. "Ouders nemen hubkes mee voor hun kinderen. Die kinderen komen later weer terug en geven het weer door aan hun kinderen. Dat vind ik het mooie aan deze dag." Zelf eet ze er ook ieder jaar eentje. "En zelfs onze hond krijgt er één. Je weet maar nooit", zegt ze lachend.

Na de zegening neemt ook de pastoor graag een zak hubkes mee (foto: Isabel Pijnappels).

Ondanks dat er minder mensen naar de kerk gaan dan vroeger, merkt Snelders weinig van afnemende belangstelling voor de traditie van de hubkes. "Ik zie het eigenlijk niet minder worden. Mensen blijven ervoor terugkomen." Ook de pastoor rijdt deze dag van bakker naar bakker om de broodjes te zegenen. Volgens hem is de traditie nog altijd springlevend. "Ik zou zeggen: eet vandaag allemaal een hubke. Eén is voldoende."