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Sinterklaas intocht in Nijnsel op 22 november goedgekeurd
De gemeente Meierijstad heeft de melding voor de Sinterklaas intocht in Nijnsel op 22 november geaccepteerd. Het evenement vindt plaats bij Beckart in Nijnsel.
De burgemeester heeft op 30 oktober besloten om de melding te accepteren. De Sinterklaas intocht is gepland voor 22 november en wordt gehouden bij Beckart in Nijnsel. Dit evenement is geregistreerd door de gemeente.
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