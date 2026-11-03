Navigatie overslaan
Ontdek

Sinterklaas intocht in Nijnsel op 22 november goedgekeurd

De gemeente Meierijstad heeft de melding voor de Sinterklaas intocht in Nijnsel op 22 november geaccepteerd. Het evenement vindt plaats bij Beckart in Nijnsel.

Gevonden voor jou

De burgemeester heeft op 30 oktober besloten om de melding te accepteren. De Sinterklaas intocht is gepland voor 22 november en wordt gehouden bij Beckart in Nijnsel. Dit evenement is geregistreerd door de gemeente.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Meierijstad

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.