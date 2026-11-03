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Woning in Sint-Oedenrode mag gebruikt worden voor kamerverhuur

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor een woning aan de Pastoor Hackenstraat in Sint-Oedenrode. Die mag nu gebruikt worden voor kamerverhuur.

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Het besluit is op 29 oktober 2026 genomen. De woning bevindt zich aan de Pastoor Hackenstraat 53 in Sint-Oedenrode. Kamerverhuur betekent dat verschillende personen kamers in de woning kunnen huren, bijvoorbeeld voor woonruimte. Hiermee wil de gemeente inspelen op de vraag naar betaalbare huisvesting.

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