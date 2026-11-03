Proef tegen verspilling van medische hulpmiddelen gestart

In Gilze en Rijen is een proef gestart om verspilling van medische hulpmiddelen tegen te gaan. Ongebruikte hulpmiddelen kunnen worden ingeleverd bij verschillende locaties in de regio. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met CareCycle, dat de spullen controleert en sorteert.

Gevonden voor jou

De proef richt zich op medische hulpmiddelen die vaak overblijven na een ziekte, behandeling, verhuizing of overlijden. Het is lastig om te bepalen wat je met deze spullen moet doen. Terugsturen is vaak niet mogelijk, en weggooien is zonde. Bij medicijnen is weggooien bovendien schadelijk voor het milieu en het drinkwater.

Inleverpunten zijn onder andere De Boodschap en de milieustraat in Rijen, De Schakel in Gilze, Boots Apotheek en CareCycle in Bavel. Hier kun je schone en ongebruikte medische hulpmiddelen zoals verband, incontinentiemateriaal en stomamateriaal in gesloten verpakking inleveren. CareCycle controleert en sorteert de spullen. Bruikbare hulpmiddelen worden gedoneerd of verkocht, terwijl onbruikbare spullen worden afgevoerd.

Wat kan niet?

Gebruikte, vieze of beschadigde hulpmiddelen mogen niet worden ingeleverd. Ook geopende verpakkingen, naalden en injectiespuiten zijn uitgesloten. Medicijnen horen niet in de inzamelbakken. Deze kun je inleveren bij je apotheek of de milieustraat. Medicijnen mogen nooit bij het restafval terechtkomen of worden doorgespoeld, omdat dit het water kan vervuilen.

Doel van de proef

Met deze proef willen Gilze en Rijen samen met CareCycle meer inzicht krijgen in de verspilling van medische hulpmiddelen en medicijnen. Door de ingeleverde spullen te registreren, wordt duidelijk hoeveel ongebruikt materiaal er overblijft. Dit helpt om oplossingen te vinden om verspilling te verminderen.