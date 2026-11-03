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Woonhuis in Valkenswaard mag worden uitgebreid

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het uitbreiden van een woonhuis aan de Dommelseweg.

Gevonden voor jou

Op 30 oktober heeft de gemeente een besluit genomen over de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een uitbreiding van een woonhuis aan de Dommelseweg 55 in Valkenswaard. De vergunning is toegekend en betreft het onderdeel bouwen.

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