Woonhuis in Valkenswaard mag worden uitgebreid

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het uitbreiden van een woonhuis aan de Dommelseweg.

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Op 30 oktober heeft de gemeente een besluit genomen over de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een uitbreiding van een woonhuis aan de Dommelseweg 55 in Valkenswaard. De vergunning is toegekend en betreft het onderdeel bouwen.