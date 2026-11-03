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Omgevingsvergunning voor kappen boom in Valkenswaard geweigerd

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning geweigerd voor het kappen van een paardenkastanje aan de Blekerwei.

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Op 30 oktober heeft de gemeente Valkenswaard besloten om geen toestemming te geven voor het vellen van een paardenkastanje aan de Blekerwei. Het gaat om een aanvraag voor het kappen van één boom, een paardenkastanje. Het besluit valt onder de regels voor het vellen van houtopstanden.

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