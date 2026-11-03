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Gemeente Deurne geeft toestemming voor maatwerkvoorschriften spoortunnel

De gemeente Deurne heeft maatwerkvoorschriften goedgekeurd voor de aanleg van een spoortunnel aan de Binderendreef 2. Het besluit is genomen op 27 oktober 2026 en gaat over milieutechnische aspecten.

Gevonden voor jou

Met maatwerkvoorschriften worden aangepaste regels toegepast die specifiek voor deze situatie gelden. Het besluit heeft betrekking op de aanleg van een spoortunnel, waarbij rekening wordt gehouden met milieueisen. De bijbehorende stukken zijn beschikbaar voor inzage bij de gemeente.

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