Navigatie overslaan
Ontdek

Deurne wil grond uitlenen voor uitbreiding schoolplein

De gemeente Deurne heeft plannen om een stuk grond bij de Keltenstraat uit te lenen aan Stichting Prodas. Het gaat om een uitbreiding van het schoolplein van basisschool d'n Bogerd.

Gevonden voor jou

Het perceel is ongeveer 130 vierkante meter groot en grenst direct aan het bestaande schoolplein. Volgens de gemeente is de grond niet geschikt voor ander gebruik vanwege de ligging, omvang en de functie. Daarom wordt Stichting Prodas gezien als de enige geschikte partij.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Deurne

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.