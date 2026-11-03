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Deurne wil grond uitlenen voor uitbreiding schoolplein
De gemeente Deurne heeft plannen om een stuk grond bij de Keltenstraat uit te lenen aan Stichting Prodas. Het gaat om een uitbreiding van het schoolplein van basisschool d'n Bogerd.
Het perceel is ongeveer 130 vierkante meter groot en grenst direct aan het bestaande schoolplein. Volgens de gemeente is de grond niet geschikt voor ander gebruik vanwege de ligging, omvang en de functie. Daarom wordt Stichting Prodas gezien als de enige geschikte partij.
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