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Deurne geeft groen licht voor bouw van 52 parkappartementen
De gemeente Deurne heeft toestemming gegeven voor de bouw van 52 parkappartementen aan de Antoon Coolenlaan. De vergunning is op 30 oktober verleend.
De nieuwe appartementen worden gerealiseerd op meerdere locaties aan de Antoon Coolenlaan, waaronder nummer 4 tot en met 10. Het besluit valt onder een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat de bouw niet volledig binnen bestaande regels past maar toch is goedgekeurd.
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