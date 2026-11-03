Tijdelijk parkeerverbod vrachtwagenparkeerplaats Tormentil in Best

Op een vrachtwagenparkeerplaats aan de Tormentil in Best is tijdelijk een parkeerverbod ingesteld. Het verbod is nodig voor werkzaamheden en duurt naar verwachting tot week 15 van 2027.

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Het parkeerverbod geldt voor een gedeelte van de parkeerplaats dat normaal gesproken plek biedt aan twee vrachtauto's. De maatregel zorgt ervoor dat er voldoende ruimte en veiligheid is voor de uitvoering van de werkzaamheden. Als de werkzaamheden eerder klaar zijn, wordt het verbod eerder opgeheven. Bij vertraging blijft de maatregel langer van kracht.

Volgens de gemeente Best heeft het parkeerverbod slechts een beperkte impact op de beschikbare parkeergelegenheid in de omgeving. Het belang van een veilige uitvoering van de werkzaamheden weegt zwaarder dan het tijdelijke verlies van deze parkeerplaatsen.