Pluimveebedrijf in Rucphen mag veranderen

De gemeente Rucphen heeft een vergunning verleend voor het wijzigen van een pluimveebedrijf aan de Schijfse Vaartkant 8. Het besluit is op 30 oktober genomen en de stukken liggen vanaf 4 november ter inzage.

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Het gaat om een wijziging van de bestaande pluimveehouderij, die als milieubelastende activiteit geldt. De documenten zijn tot en met 16 december in te zien bij de gemeente Rucphen. Meer informatie over de stukken en inzage is te vinden via officiële bekendmakingen.