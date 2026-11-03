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Maatwerkvoorschriften voor energieopslagsysteem in Ulicoten
De gemeente Baarle-Nassau heeft maatwerkvoorschriften opgelegd voor een energieopslagsysteem aan Het Bosch in Ulicoten. Dit besluit is genomen vanwege externe veiligheidsaspecten.
Het energieopslagsysteem krijgt aangepaste regels om beter te voldoen aan veiligheidseisen. De maatwerkvoorschriften worden ambtshalve opgelegd, wat betekent dat de gemeente zelf het initiatief heeft genomen om deze regels te stellen.
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