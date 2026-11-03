Navigatie overslaan
Ontdek

Maatwerkvoorschriften voor energieopslagsysteem in Ulicoten

De gemeente Baarle-Nassau heeft maatwerkvoorschriften opgelegd voor een energieopslagsysteem aan Het Bosch in Ulicoten. Dit besluit is genomen vanwege externe veiligheidsaspecten.

Gevonden voor jou

Het energieopslagsysteem krijgt aangepaste regels om beter te voldoen aan veiligheidseisen. De maatwerkvoorschriften worden ambtshalve opgelegd, wat betekent dat de gemeente zelf het initiatief heeft genomen om deze regels te stellen.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Baarle-Nassau

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!
Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.